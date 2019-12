Polizei Bochum

POL-BO: Schon wieder: Falsche Polizisten bringen Seniorin (79) um Erspartes

Bochum (ots)

Trickbetrüger haben eine 79-jährige Bochumerin um ihr Erspartes gebracht. Dieser Betrug ist kein Einzelfall - die Polizei warnt deshalb weiter vor der perfiden Masche und sucht Zeugen.

Als am Donnerstagvormittag, 5. Dezember, das Telefon klingelte, ahnte die Bochumerin nichts Böses. Es meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter, der eine krude Geschichte erzählte. Man habe gerade eben mehrere Einbrecher festgenommen, die es auf ihre Wohnung abgesehen hätten. Jetzt müsse man - warum auch immer - Geldscheinnummern abgleichen, um erbeutetes Bargeld verifizieren zu können.

Die Seniorin glaubte dem Anrufer und hob mehrere Tausend Euro von der Bankfiliale an der Hans-Sachs-Straße 9 ab. Noch auf dem Parkplatz wurde sie dann gegen 11.30 Uhr von einem der Betrüger angesprochen. Der Mann nahm das Geld in Empfang und entfernte sich. So wird er beschrieben: männlich, Anfang 20, ca. 170 cm groß, schwarze Kurzhaarfrisur, schmächtige Statur. Er trug eine dünne, weiße Jacke, eine dunkle Hose und schwarz-weiße Schuhe.

Dieser Betrug ist kein Einzelfall: Allein am Donnerstag meldeten sich 37 Personen bei der Polizei und berichteten von ähnlichen Fällen, bei denen es aber nicht zu Geldübergaben kam. Die Polizei fragt generell nicht nach Vermögensverhältnissen und überprüft auch keine Geldscheine.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell