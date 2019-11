Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (24) rutscht auf Laub aus und stürzt

Bochum (ots)

Eine 24-jährige Bochumerin ist am Samstagnachmittag (23. November) in Bochum mit ihrem Fahrrad gestürzt. Sie wurde leicht verletzt. Die junge Frau fuhr um 13.50 Uhr auf ihrem Fahrrad den Hustadtring in Richtung Querenburger Höhe. Kurz nach der Einmündung zum Sumperkamp rutschte die Frau nach aktuellem Kenntnisstand auf nassem Laub aus und stürzte. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Bei schlechtem und nassem Wetter können Laub, Straßenbahnschienen oder auch Kanaldeckel rutschig werden. Fahrräder, Pedelecs oder auch E-Scooter lassen sich schlechter kontrollieren. Fahren Sie deshalb bei Regen und Glätte besonders vorsichtig.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell