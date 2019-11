Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Witten gesucht - Korrektur: Tatörtlichkeit

Witten (ots)

Nach einem Raubdelikt am Samstagmorgen (23. November, 6 Uhr) in Witten sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 23-jähriger Dortmunder stand um 6 Uhr am Tor einer Tiefgarageneinfahrt an der Wiesenstraße (Nähe Casinostraße), als er plötzlich in die Seite getreten wurde. Der 23-Jährige fiel zu Boden. In dem Moment wurde aus seiner Gesäßtaschen sowohl Geldbörse als auch Mobiltelefon entwendet.

Der 23-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat und kann Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 0234 90908305 (außerhalb der Geschäftszeiten unter 0234 909-4441).

