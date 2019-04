Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß

Stuttgart - West (ots)

Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und etwa 120.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag (21.04.2019) in Stuttgart-West ereignet hat. Ein 77 Jahre alter Mann befuhr gegen 17:15 Uhr mit seinem Toyota die Wildparkstraße vom Schattenring kommend und wollte nach links in die Geißeichstraße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar das Rotlicht der Ampel und stieß frontal mit einem die Rotenwaldstraße stadtauswärts fahrenden Mercedes zusammen, der von einem 36 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes auf eine Verkehrsinsel abgewiesen und prallte gegen einen Laternenmast, der dadurch einknickte. Die 84-jährige Beifahrerin des Verursachers wurde schwer, beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Stuttgarter Krankenhäuser verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, zeitweise musste ein Fahrstreifen gesperrt werden.

