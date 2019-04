Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Linksabbieger mutmaßlich gefährdet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Offenbar nur durch ein schnelles Ausweichmanöver konnte ein VW-Fahrer am Karfreitag (19.04.2019) den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sportwagen verhindern. Der 28-Jährige VW-Lenker befuhr um 18.40 Uhr die Rosensteinstraße in Richtung Mittnachtstraße und hatte sich auf der Abbiegespur eingeordnet, um nach links in eine Grundstückseinfahrt beim Gebäude Nr. 9 abzubiegen. Hierbei erkannte er, dass ein in Gegenrichtung fahrendes und mit zwei Frauen besetztes Cabriolet direkt auf ihn zufuhr. Er musste seinen Angaben zufolge nach rechts ausweichen und stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Aufgrund seiner Hinweise zu dem Fahrzeug konnte ein weißer zweisitziger Pkw der Marke Jaguar mit einer 22-Jährigen am Steuer wenig später im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte in der Wolframstraße angehalten und kontrolliert werden. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben den Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung, weitere Zeugenaussagen zu dem Vorfall und der Fahrweise des weißen Pkw werden unter der Rufnummer +4971189903200 erbeten.

