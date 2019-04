Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Wohnungseinbrecher festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 37-Jähriger ist am Donnerstag (18.04.2019) zwischen 12.30 und 13.15 Uhr in eine Wohnung in der Hauptstätterstraße eingebrochen. Der Täter drückte die Eingangstüre auf und erbeutete neben Schmuck und Uhren auch mehrere Smartphones sowie zwei Laptops und ein Apple iPad im Gesamtwert von 4000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen führten auf die Spur eines rumänischen Staatsangehörigen. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Stuttgart-Degerloch konnten Teile der Beute sichergestellt werden. Der Beschuldigte, welcher in seiner Wohnung festgenommen werden konnte, wird am Freitag (19.04.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem Richter vorgeführt.

