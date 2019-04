Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Mädchen im Alter von 14 Jahren ist am Samstag (20.04.2019) von zwei Jugendlichen belästigt worden. Sie stieg gegen 20.40 Uhr am Wilhelmsplatz in den Bus ein und setzte sich im Fahrzeugheck an einen Fensterplatz. Die Beiden sind ebenfalls eingestiegen und haben sich links von ihr auf die nebeneinander befindlichen Plätze gesetzt. Als sie am Burgholzhof aussteigen wollte, musste sie an den Beiden vorbeigehen und wurde dabei von einem am Po angefasst. Beide Tatverdächtige sind 16 bis 20 Jahre alt, zirka 165 cm groß und trugen Jeanshosen. Einer hatte dunkle, der andere auffallend rötliche Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

