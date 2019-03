Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 18-jährige Radfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Im Bereich einer Unterführung an der Adenauerallee wurde am Donnerstagnachmittag (7. März) eine 18-jährige Fahrradfahrerin aus Hamm bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Zuvor war die junge Frau gegen 16.07 Uhr auf dem kombinierten Rad- /Fußweg in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe einer Kurve kam ihr ein 43-jähriger Radler, ebenfalls aus Hamm, entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder. Die schwangere Frau wurde einem Hamm Krankenhaus zugeführt, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an den Fahrrädern.(es)

