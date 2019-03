Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher begeht Unfallflucht

Hamm-Pelkum (ots)

Am Mittwoch, 6. März, endete die Spritztour eines 15-Jährigen in der Polizeiwache. Der Schüler fuhr gegen 9.10 Uhr mit einem Opel auf dem Parkplatz des Selbachparks und verlor dabei die Kontrolle über den Wagen. Der Opel brach mit dem Heck aus und beschädigte den geparkten BMW einer 54-Jährigen. Der 15-jährige Fahrer und seine drei jugendlichen Mitfahrer stiegen kurz aus dem Opel aus und begutachteten den Schaden, dann fuhren sie über die Kamener Straße davon. Die alarmierte Polizei konnte das Auto kurze Zeit später anhalten. Neben dem Schaden von der Kollision mit dem BMW wies der Opel einen weiteren Unfallschaden an der Front auf. Ermittlungen ergaben, dass der Schaden zu einem kürzlich beschädigten Zaun an der Heinrichstraße passt. Der 15-jährige Schüler gab an, das Auto von einem 74-Jährigen geliehen zu haben. Die Polizei ermittelt nun gegen den 15-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht sowie gegen den Halter des Wagens wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro. (bw)

