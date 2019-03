Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Warnung vor Betrügern am Telefon

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Falsche Schwägerin, falscher Enkel oder falscher Polizist - alle wollen nur das eine. In den Nachmittags- und Abendstunden am Dienstag, 6. März 2019, erhielten wieder mehrere Hammer Senioren Anrufe von Betrügern, die Geld ergaunern wollten. Eine falsche Schwägerin bat eine Seniorin aus dem Hammer Süden um 35000 Euro Bargeld. Ein falscher Enkel teilte einem Senior aus Uentrop mit, dass er bei einem Notar in Dortmund sitzt, da er Probleme mit einem Kredit hat. Bei weiteren Senioren in Uentrop und Pelkum rief ein falscher Polizist an. Der Betrüger riet seinen Gesprächspartnern, das Haus gegen Einbrecher zu sichern, nachdem in der Parallelstraße angeblich eine Einbrecherbande festgenommen wurde. Alle Angerufenen haben bislang richtig gehandelt. Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei. Erfahrungsgemäß ist mit weiteren Versuchen im Stadtgebiet zu rechnen. Das Telefonat sollte sofort beendet werden, sobald der Gesprächspartner Geld fordert. Familiäre oder finanzielle Verhältnisse sollten niemals am Telefon preisgegeben werden. Die Polizei sollte bei verdächtigen Anrufen sofort über den Notruf 110 informiert werden. (cg)

