Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sechsjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein sechsjähriges Kind ist am späten Mittwochnachmittag (6. März) auf dem Westenwall von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der aus Mazedonien stammende Junge betrat nach ersten Erkenntnissen gegen 17.15 Uhr in Höhe der Haus Nummer 4 die Fahrbahn. Hier wurde er vom Audi eines 27-Jährigen aus Hamm erfasst. Dieser war auf dem Westenwall in Richtung Westring unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Knaben kam. Der A5-Fahrer verbrachte das Kind und seine beim Verkehrsunfall anwesende Mutter zunächst in die Notfallpraxis Nassauer Straße. Von hier aus wurde der Junge mit einem Rettungswagen der Kinderklinik zugeführt, wo er stationär verblieb. Es entstand keinerlei Sachschaden.(es)

