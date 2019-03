Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße leicht verletzt. Er war dort gegen 18.55 Uhr auf dem Schutzstreifen für Fahrradfahrer in Richtung stadtauswärts unterwegs, als ein entgegenkommender, 59-jähriger Renaultfahrer nach links in die Straße "Im Ruenfeld" abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß mit dem Kangoo zu verhindern, bremste der junge Zweiradfahrer so stark ab, dass er mit seinem Vehikel zu Fall kam. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Er wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, von wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.(es)

