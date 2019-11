Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Polizeistreife beobachtet in der Innenstadt Autorennen - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Ein Autorennen in der Wittener Innenstadt beendet eine Polizeistreife in der Nacht auf den heutigen 3. November: Der Wagen eines 22-jährigen Autofahrers aus Witten wird angehalten und kontrolliert. Dieser muss sich nun wegen der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen verantworten.

Wie kam es dazu?

Heute Nacht, gegen 1.45 Uhr, beobachteten Polizisten während ihrer Streifenfahrt auf der Hauptstraße, wie zwei Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einer längeren Strecke fuhren und sich dabei gegenseitig überholten.

Als die Autos ihren Weg in unterschiedliche Richtungen fortsetzten, mussten Sie sich für ein Fahrzeug entscheiden. Die Besatzung des Streifenwagens entschied sich für den Wagen eines 22-jährigen Witteners, weil dieser kurz zuvor noch verbotswidrig über die Busspur an der Haltstelle Marienhospital auf die Crengeldanzstraße gefahren war.

Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt. Eine Weiterfahrt war insofern nicht mehr möglich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum "Rennen" und insbesondere auf den zweiten Wagen geben können. Einzelne Passanten sollen sich zum Zeitpunkt an der Hauptstraße 65 sowie an der Haltestelle Marienhospital aufgehalten haben. Der gesuchte Wagen soll schwarz gewesen sein, bog an der Kreuzung zur Crengeldanzstraße auf die Ardeystraße ab und entfernte sich dann in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler aus dem Verkehrskommissariat zu den Geschäftszeiten unter der Rufnummer 0234 909-5206 oder die Polizeiwache Witten unter der Durchwahl 0234 909-3821 entgegen.

