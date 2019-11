Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Alleinunfall mit Vollsperrung der Ardeystraße - Helfer bitte melden!

Witten (ots)

Zu einem spektakulären Unfall ist es in Witten-Rüdinghausen gekommen. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete, nachdem der Wagen mit einem Baum kollidierte, auf dem Dach. Ein Ersthelfer wird gebeten, sich zu melden.

In den Abendstunden des 2. November (Samstag, gegen 18.50 Uhr) befuhr ein Wittener Autofahrer (52) die Ardeystraße in Richtung Herdecke. Nach bisherigem Kenntnisstand verlor der 52-Jährige aufgrund von gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über seinen Wagen. Nach eigenen Angaben fühlte er sich plötzlich unwohl und ihm wurde schwarz vor Augen. In Höhe der Hausnummer 252 kam der Wittener nach rechts von der Straße ab, überquerte einen Bürgersteig und stieß mit einem Baum zusammen. Anschließend prallte der Pkw zurück auf die Fahrbahn und blieb auf dem Dach liegen.

Ein Ersthelfer, dessen Personalien der Polizei nicht bekannt sind, befreite den Mann aus dem Wagen. Weitere Zeugen kümmerten sich ebenfalls um den Verletzten.

Großes Glück hatte der 52-jährige Wittener: Mit leichten Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Ein geschätzter Sachschaden von 40.500 Euro entstand.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Bergung des Wagens wurde die Ardeystraße, zwischen der Steinbachstraße und der Waldstraße, bis etwa 20.30 Uhr gesperrt.

