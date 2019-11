Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Herne

Witten

Mühlheim an der Ruhr

Auffahrunfall zwischen Auto und Taxi - Fünf verletzte Personen!

Bochum / Herne / Mühlheim an der Ruhr (ots)

Zu einem Auffahrunfall in Bochum-Weitmar ist es in der Nacht zu Allerheiligen (1. Novemeber) gekommen. Fünf Personen wurden verletzt, davon sind drei ins Krankenhaus gebracht worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 1.35 Uhr, ein Taxifahrer (33) die Prinz-Regent-Straße. In Höhe der Hausnummer 50-60 wollte der Taxifahrer anhalten, um seine beiden Fahrgäste an der dortigen Diskothek aussteigen zu lassen. Eine Autofahrerin (18) aus Mühlheim an der Ruhr, die sich unmittelbar hinter dem Taxi befand, fuhr auf den bremsenden Wagen auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie deren Insassen verletzt.

Mehrere Rettungswagen brachten die 18-jährige Autofahrerin sowie ihre 17-jährige Beifahrerin aus Witten und den Taxifahrer, ein 33-jähriger Herner, in Krankenhäuser. Die beiden Fahrgäste im Taxi, ein 18-jähriger Bochumer und ein 20-jähriger Wattenscheider, wurden zum Glück nur leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf etwa 8.000 Euro.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell