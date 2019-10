Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht nach gefährlichem Fahrmanöver

Herne (ots)

Bereits am 29. Oktober, gegen 12 Uhr, kam es in Herne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Herner fuhr mit seinem Roller auf der Cranger Straße in Richtung Herne Mitte. Im Bereich Schmiedeshof/Vor dem Hofe wurde er von einem dunklen Porsche mit Herner Kennzeichen überholt. Dabei wurde der junge Herner nach rechts abgedrängt und verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Der als südländisch, augenscheinlich 20-30 Jahre alt und schlank beschriebene Porschefahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5213 um Zeugenhinweise auf den Fahrer oder den dunklen Porsche.

