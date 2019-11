Polizei Bochum

Räuber-Trio attackiert 26-Jährigen: Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 2. November, gegen 3.10 Uhr, ist ein Bochumer (26) auf seinem Heimweg auf der Bessemerstraße in Bochum zunächst von drei unbekannten Männern angesprochen worden. Nachdem der 26-Jährige der Aufforderung, seine Wertgegenstände herauszugeben, nicht nachkam, wurde er von dem Trio mit Schlägen attackiert. Als er um Hilfe rief, rannten die drei Räuber ohne Beute in Richtung Hattinger Straße davon.

Der Bochumer wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt - sein Mobiltelefon fiel bei dem Gerangel zu Boden und wurde beschädigt.

Die drei dunkel bekleideten tatverdächtigen Männer mit ausländischem Aussehen sind zwischen 160 und 170 cm groß.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

