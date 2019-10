Polizei Bochum

POL-BO: Drogen, Unfallflucht, Haftbefehl...

Herne (ots)

Am 18. Oktober, gegen 23.15 Uhr, bemerkten Polizeibeamte in Herne einen Pkw, welcher im Bereich Horsthauser Straße / Roonstraße über eine rote Ampel fuhr.

Aufgrund dieses Verstoßes sollte das Fahrzeug angehalten werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Bei seiner Flucht kollidierte er im Bereich der Bahnhofstraße / Augustastraße mit dem kreuzenden Fahrzeug eines 25-jährigen Mannes aus Recklinghausen. Dieser wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Flüchtende setzte seine Fahrt auf der Bahnhofstraße fort, verlor aber im Bereich der Forellstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen einen Ampelmast, blieb dort mit dem Pkw stehen und konnte durch die Beamten gestellt werden.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurde festgestellt, dass der polizeibekannte 34-jährige Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch im Fahrzeug wurden noch geringe Mengen Drogen gefunden. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Eine weitere Überprüfung ergab, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Das von ihm gefahrene Fahrzeug wie auch die dort angebrachten Kennzeichen waren gestohlen.

Aufgrund des Haftbefehls und da der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, ging er in Haft. Darüber hinaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

