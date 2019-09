Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wattenscheid Rollerfahrer (68) stürzt ohne Fremdeinwirkung

Bochum (ots)

Am Samstag (28.September, 17.20 Uhr) kam es an der Wattenscheider Straße 161 zu einem Verkehrsunfall in Richtung Stadtmitte.

Ein 68-jähriger Rollerfahrer, ein Wattenscheider, war nach dem Sturz auf die Fahrbahn schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus gebracht.

Der Rollerfahrer gab den aufnehmenden Polizisten gegenüber an, dass er plötzlich und ohne Fremdeinwirkung gestürzt war. Zwei Unfallzeugen befanden sich unmittelbar hinter dem Mann. Einer der Autofahrer bestätigte, dass der 68-Jährige mit seinem Zweirad bei Nässe wohl die Kontrolle verloren hatte, in die Straßenbahnschienen geraten und anschließend zu Boden gestürzt war.

