POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter spricht Mädchen an - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, sprach am Dienstagnachmittag ein unbekannter Mann in Wiesloch drei Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren an. Die drei Mädchen hielten sich gegen 14.45 Uhr in der Fußgängerzone an einem Eiscafe auf. Dort sprach sie ein unbekannter Mann an und bot ihnen Zigaretten an. Ausserdem wollte er mit den Mädchen seine Handynummer und sein Instagram-Profil austauschen. Die Mädchen rannten daraufhin in Richtung Polizeirevier Wiesloch davon. Der Mann folgte den Mädchen zunächst, entfernte sich aber, als diese auf Gelände des Polizeireviers einbogen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 35 Jahre alt - Gebräunte Haut - Schwarze Haare - Größere Statur - Hatte Probleme, sich zu artikulieren - Ein Schneidezahn fehlt - Trug eine kurze blaue Hose und ein weisses T-Shirt - Hatte eine Sonnenbrille auf

Zeugen, denen der Mann bereits aufgefallen ist, und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

