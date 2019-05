Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim: Unbekannter spricht Kinder vor Kindergarten an; Kriminalpolizei ermittelt; Zeugen gesucht

Dossenheim (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 13.05-13.15 Uhr, wurden drei 7-jährige Mädchen in der unmittelbaren Nähe des katholischen Kindergartens in der Wilhelmstraße auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem fremden Mann angesprochen.

Nach ihren Schilderungen habe er ihnen von der von Kaninchen und Meerschweinchen erzählt, die er ihnen zeigen wolle. Die Mädchen rannten weg, worauf der Unbekannte in ein schwarzes Auto einstieg und davonfuhr.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 45-50 Jahre; ca. 180-185 cm; braune, kurze Haare; Dreitagebart; gebräunte Haut; schlank. Er trug ein blaues Shirt und eine dunkle Jacke. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Eine erste Fahndung des Polizeireviers Heidelberg-Nord nach Bekanntwerden des Vorfalls verlief ohne Ergebnis. Eine Überwachung des Schulweges von und zur Neubergschule sowie die Bestreifung der Umgebung des Kindergartens zu den relevanten Zeiten werden weiter durchgeführt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die auf die von den Kindern geschilderte Situation aufmerksam wurden, Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 oder mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell