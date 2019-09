Polizei Bochum

Sexueller Übergriff - Bochumerin wehrt sich mit Faustschlägen

Am gestrigen 29. September (Sonntag), gegen 2.30 Uhr, kam es in der Bochumer Innenstadt zu einem sexuellen Übergriff auf eine Fußgängerin (28).

Zu dieser nächtlichen Stunden war die Bochumerin mit einer Freundin auf dem Heimweg.

Nachdem die beiden Frauen den Bereich der Christuskirche über die Treppe zum Westring verlassen hatten, tauchte nach deren Angaben dort plötzlich ein noch unbekannter Mann auf.

Die männliche Person legte zunächst den Arm um die Schulter der 28-Jährigen und sprach sie an. Wenig später griff der Mann in deren Intimbereich. Sofort schlug die Bochumerin mehrfach auf den Täter ein, der daraufhin vom Westring in Richtung Christuskirche flüchtete.

Nach Angaben der beiden Frauen ist der Mann, der augenscheinlich asiatischer oder arabischer Herkunft ist, ca. 30 bis 40 Jahre alt, 175 cm groß und hat eine sportliche Figur sowie dunkle kurze Haare. Die Person, die gebrochenes Deutsch sprach, hat darüber hinaus eine dunkle Hautfarbe und trug eine dunkle Hose, Sportschuhe, einen grauen Sweater sowie eine dunkle Weste.

Das ermittelnde Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

