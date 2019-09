Polizei Bochum

POL-BO: Straßenraub in Herne

Herne (ots)

Am 29. September, gegen 17.45 Uhr, kam es in Herne auf der Kolpingstraße zu einem Raubdelikt. Eine 19-jährige Hernerin war hier zu Fuß unterwegs. Dabei hielt sie ihr Handy in der Hand. Plötzlich näherte sich ihr von hinten ein unbekannter Krimineller auf einem Fahrrad. Im Vorbeifahren riss er ihr das Telefon aus der Hand. Die 19-Jährige reagierte und konnte den Täter festhalten. Beide kommen dabei zu Fall. Der Räuber steigt sofort wieder auf sein Fahrrad und flüchtet. Das zuvor entwendete Handy läßt er beschädigt am Tatort zurück. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 180 cm groß, dunkle Haare, südländischer Typ, bekleidet mit dunkler Oberbekleidung, Kappe, Drei-Tage-Bart. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike. Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

