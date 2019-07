Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt gesucht!

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raubdelikt in Bochum von Sonntag, 7. Juli, Zeugen.

Ein 18-jähriger Wattenscheider war am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.40 Uhr auf der Elsa-Brändström-Straße in Höhe der Hausnummer 29 unterwegs, als drei unbekannte Männer auf ihn zukamen und ihm unvermittelt ins Gesicht schlugen. Einer der drei versuchte vergeblich, die Tasche des 18-Jährigen zu entreißen. Dieser konnte sich aber wehren und lief davon. Dabei verlor er Kopfhörer, die die Täter an sich nahmen.

Alle drei Männer waren zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, schwarz gekleidet und sahen nach Zeugenangaben "südländisch" aus. Eienr der drei trug eine schwarze Kappe und hat einen dunklen Vollbart. Die zwei anderen trugen schwarze Kapuzen.

Das zuständige Bochumer Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8405 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

