Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher flüchten mit Auto - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen, 9. Juli, gegen 1.30 Uhr in eine Schule an der Haydnstraße in Bochum-Rosenberg eingebrochen. Zeugen beobachteten die Täter, die daraufhin mit einem dunklen Kleinwagen mit Recklinghäuser Kennzeichen flüchten.

Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell nicht klar. Das zuständige Regionalkommissariat (KK 32) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8205 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl: -4441).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell