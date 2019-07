Polizei Bochum

POL-BO: Nach Einbrüchen in Herne Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Über ein Kellerfenster sind bislang unbekannte Täter am Montagmorgen, 8. Juli, zwischen Mitternacht und 9 Uhr vormittags, in eine Gaststätte am Westring 237 in Herne-Baukau eingebrochen. Die Kriminellen entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen Lebensmittel und flüchteten unerkannt.

Ebenfalls am Montag wurde ein weiterer Einbruch in den Kindergarten an der Mont-Cenis-Straße 218 in Herne-Sodingen angezeigt. Unbekannte haben zwischen Samstag (6. Juli, 16 Uhr) und Montag (8. Juli, 9 Uhr) ein Fenster eingeschlagen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Das zuständige Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8505 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl: -4441).

