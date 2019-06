Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Man muss auch verlieren können! - Fundsache überführt Kindergarteneinbrecher

Herne (ots)

In den Morgenstunden des gestrigen 24. Juni wurde ein Einbruch in den Kindergarten an der Straße "Im Pratort" in Herne entdeckt.

Im Zeitraum zwischen dem 21.06., 18.15 Uhr, und dem 24.06., 7.15 Uhr, hatte ein Krimineller eine Fensterscheibe eingeschlagen und war in die Räumlichkeiten eingestiegen. Hier entwendete er zwei Laptops sowie einen Werkzeugkoffer.

Eigentlich endet an dieser Stelle die Pressemeldung mit dem Hinweis auf die Zeugen suchende Dienststelle, in diesem Fall das Herner Kriminalkommissariat (KK 35).

Heute ist das anders, denn der Kindergarteneinbrecher selbst hat den entscheidenden Hinweis zur Klärung des Falles geliefert - er verlor während der Tat in der "Mäusegruppe" sein Portemonnaie! Geld entdeckten die Beamten der Bochumer Kriminalwache darin nicht, aber diverse Personalpapiere eines einschlägig polizeibekannten Herners (40).

Und dieser Mann erhielt dann noch am Montag Besuch von der Herner Kriminalpolizei. Nach der guten Nachricht, dass seine Geldbörse gefunden worden ist, wurde dem 40-Jährigen dann auch die schlechte Nachricht, nämlich der Tatvorwurf, in den Kindergarten eingebrochen zu sein, kundgetan.

Wenig später gestand der Mann den Einbruch, den er in den frühen Morgenstunden des 24. Juni verübt hat. Einen der entwendeten Laptops sowie den Werkzeugkoffer konnten die Kriminalbeamten in der Wohnung des 40-Jährigen sicherstellen. Das zweite Notebook will der Mann im Bereich der Poststraße verloren haben.

