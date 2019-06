Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Sehr gefährlich und kein Dummejungenstreich: Autofahrer mit Laserpointer geblendet!

Bochum (ots)

Ein Laserpointer blendete einem Mann während der Fahrt auf der Autobahn direkt in die Augen. Diese gefährliche Situation ging zum Glück noch glimpflich aus. Der Autofahrer konnte seinen Wagen abbremsen und auf dem Seitenstreifen anhalten.

Am vergangenen Donnerstag (20. Juni, gegen 23.15 Uhr) war der 26-jährige Mann aus Lünen mit seinem Wagen auf der rechten Fahrspur der A43 in Richtung Wuppertal unterwegs. Unmittelbar vor einer Fußgängerbrücke, die sich zwischen den Anschlussstellen Bochum-Laer und Bochum-Querenburg befindet, konnte er eine männliche Person mit einem grünen Laserpointer beobachten. Zuerst leuchtete der Unbekannte den Strahl auf den Boden. Danach wurde jedoch der Autofahrer getroffen und zwar direkt in die Augen.

Stark geblendet, musste der 26-Jährige auf den Seitenstreifen anhalten. Zum Glück passierte nichts Schlimmeres. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Polizei appelliert ausdrücklich: "Das ist kein Dummejungenstreich, sondern sehr gefährlich und stellt einen Straftatbestand dar!"

Das Bochumer Verkehrskommissariat ermittelt wegen des "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" und bittet Zeugen, sich zur Bürozeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

