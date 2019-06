Polizei Bochum

POL-BO: Bochum-Werne

Bewaffneter Raubüberfall auf Wettbüro - Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in den späten Abendstunden des 5. März 2019 (Dienstag) zu einem bewaffneten Raubüberfall auf das Wettbüro am Werner Hellweg 496 in Bochum-Werne.

Gegen 22.55 Uhr, wenige Minuten vor Geschäftsschluss, betrat ein maskierter Mann die Räumlichkeiten. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole forderte der Täter die Angestellte auf, die Tageseinnahmen in einen schwarzen Rucksack zu packen. Anschließend flüchtete der Räuber mit der Beute aus der Wettannahmestelle.

Nach Angaben des Opfers ist der Mann, der sich ein graues punktiertes Tuch vor das Gesicht gebunden hatte, älter als 20 Jahre, circa 180 cm groß, schlank und hat dunkle Augen. Der Räuber trug eine dunkelblaue Hose sowie eine schwarze Jacke, dessen Kapuze er sich über den Kopf gezogen hatte.

Während der Tatausführung wurde der Räuber von einer Überwachungskamera erfasst. Mit einem richterlichen Beschluss ist das Foto des Mannes nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell