Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Aufmerksamer Zeuge überführt nächtliche Erdbeerdiebe

Bochum (ots)

Das an der Straße "Am Düngelbruch" in Herne-Süd gelegene Erdbeerfeld in der Nacht auf den heutigen 15. Juni.

Dort wird ein Anwohner gegen 1.20 Uhr auf Stimmen aufmerksam. Wenig später hörte der Herner einen lauten Knall, der aus dem verschlossenen Erdbeerbüdchen kommt.

Direkt danach beobachtet der Zeuge vier Personen, die in Richtung Kirche gehen. Der nächste richtige Schritt: Der Mann meldet den Vorfall sofort über den Notruf "110" bei der Polizei!

Und es dauert nur wenige Minuten, bis Herner Polizeibeamte die verdächtige Gruppe antrifft - zwei Hernerinnen (14/15) und zwei Herner (15/21).

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben sie den Verkaufsstand aufgehebelt, dort ein leeres Körbchen (!) entwendet und auf dem Feld Erdbeeren gepflückt.

Als dieses Behältnis mit zehn Beeren auch noch nicht annähernd gefüllt war, beendeten die Polizisten die kriminelle Pflückaktion, informierten die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen und brachten den Einbruch zur Anzeige.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell