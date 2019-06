Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Bewaffneter Überfall auf Kiosk - Kleiner Räuber zieht ein Messer

Bochum (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen 14. Juni (Freitag) kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf den Kiosk an der Straße Wannen 122 in Witten-Heven.

Gegen 16.50 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum. Unter Vorhalt eines Messers fordert der Kriminelle den Mitarbeiter auf, das Bargeld herauszugeben.

Mit der Beute flüchtete der Räuber über einen Fußweg, der zur Friedrich-List-Straße führt.

Der Räuber, augenscheinlich ein Südländer, der akzentfreies Deutsch sprach, ist nur circa 160 cm groß, dicklich, hat schwarze lockige Haare und trug eine Jogginghose sowie einen schwarzen Kapuzenpulli mit einem weißen Reißverschluss.

Das Bochumer Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell