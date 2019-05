Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wattenscheid Fußgänger (50) nach Unfall in Wattenscheid verletzt - BMW-Fahrer flüchtet, Zeugen bitte melden!

Bochum (ots)

Am 8. Mai (Mittwoch) kam es in Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall. Dabei entfernte sich ein Autofahrer gegen 10.35 Uhr von der Unfallstelle an der Hochstraße. Ein 50-jähriger Wattenscheider Fußgänger wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Fahrer des schwarzen SUV stand in Höhe Hochstraße 31 auf dem Gehweg - zwischen der Einfahrt der Post und dem Parkplatz eines Discounters. Da dessen Auto plötzlich zurückrollte, musste sich der Fußgänger - als er sich hinter dem BMW befand - an der Heckscheibe reflexartig abstützen, um nicht unter den Pkw zu geraten.

Dadurch leicht am Handgelenk verletzt machte er den Fahrer auf die Situation aufmerksam. Dieser jedoch zog die Fahrertür wieder zu und entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl der Fußgänger ihm mitteilte, sich nun an die Polizei zu wenden.

Insbesondere die beiden älteren Fußgänger, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat (VK 1) bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1025

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



