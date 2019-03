Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrerin (67) bei Unfall verletzt

Herne (ots)

Eine 67-jährige Frau aus Recklinghausen ist am gestrigen Montag, 18. März, bei einem Verkehrsunfall in Herne verletzt worden.

Eine Autofahrerin (48 Jahre) aus Herne war gegen 16.30 Uhr auf der Behrensstraße in östliche Richtung unterwegs und bog nach links in die Bebelstraße ab. Eine 67-Jährige aus Recklinghausen war zeitgleich mit ihrem Pedelec auf der Bebelstraße in südlicher Richtung unterwegs und beabsichtigte, der Bebelstraße weiter zu folgen. Dazu befuhr sie nach aktuellem Ermittlungsstand den linken Fahrstreifen.

Im Einmündungsbereich Bebelstraße/Behrensstraße kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell