Polizei Bochum

POL-BO: Wartungsarbeiten an Telefonanlage des Polizeipräsidiums Bochum

Bochum, Herne, Witten (ots)

Am 19.03.2019 werden Wartungsarbeiten an der Haupttelefonanlage des Polizeipräsidiums Bochum durchgeführt. In dieser Zeit kann es zu Störungen des normalen Festnetzbetriebes zum Dienststellen im Präsidium an der Uhlandstraße/Schillerstraße kommen. Der Notruf 110 ist vom Ausfall nicht betroffen.

