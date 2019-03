Polizei Bochum

POL-BO: Bedrohungssituation in Bochum schnell geklärt

Bochum (ots)

Am heutigen 18. März, gegen 9.30 Uhr, kam es in Bochum an der Gilsingstraße zu einer Bedrohungssituation. Im Rahmen einer Streitigkeit hat ein 66-jähriger Anwohner eine 68-jährige Nachbarin im Hausflur eines Wohnhauses mit einer Gas-/Schreckschusswaffe bedroht. Nach bisherigem Stand hat er dabei einen Schuss abgegeben. Hintergründe der Tat sind offenbar Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die Frau flüchtete aus dem Haus. Durch starke Polizeikräfte wurden unmittelbar Maßnahmen im Bereich der Gilsingstraße eingeleitet. Der Straßenbereich wurde für den Verkehr gesperrt. Der 66-Jährige konnte nach kurze Zeit widerstandslos durch Polizeibeamte in seiner Wohnung festgenommen werden. Die PTB-Tatwaffe wurde sichergestellt. Die 68-jährige wurde ärztlich versorgt, blieb aber unverletzt. Eine weitere Nachbarin (65) erlitt einen Schock. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

