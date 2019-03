Polizei Bochum

Polizei sucht Zeugen - Unbekannter reißt an Schulranzen

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagmittag (14. März) in Bochum Stiepel ereignet hatte. Ein bisher unbekannter Mann soll versucht haben, einem Jungen den Schulranzen von den Schultern zu entreißen.

Nach eigenen Angaben befand sich der Elfjährige auf dem Heimweg von der Schule. In Höhe der Kosterstraße / Kemnader Straße soll der Junge zwischen 11.35 und 11.40 Uhr von dem Unbekannten an seinem Ranzen festgehalten worden sein. Der Mann riss so stark, dass der Ranzen von den Schultern rutschte - er wollte diesen offensichtlich entwenden. Der Schüler wehrte sich gegen die Wegnahme und konnte weglaufen.

Wer hat die männliche Person von schlanker Statur, die etwa 165 cm groß und mit einem schwarzen Pullover sowie einer schwarzen Hose bekleidet sein soll, gesehen? Der Tatverdächtige hatte seine Kapuze ins Gesicht gezogen und soll anschließend in Richtung Kirche (Am Varenholt) geflüchtet sein.

Zeugen werden gebeten, sich beim Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) unter der Rufnummer 02327 963-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit unter -4441 (Kriminalwache) zu melden.

