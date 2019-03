Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Firmeneinbruch - Fenster eingeschlagen und Bürotrakt durchsucht

Herford (ots)

(um) In der letzten Nacht schlugen bislang unbekannte Täter ein Fenster an einem Bürotrakt eines Kunststoff verarbeitenden Betriebes an der Diebrocker Straße ein. Die Einbrecher brachen mehrere Türen im Gebäude auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Schränke und Schreibtische durchwühlten sie dabei. Die Angaben zum Diebesgut trägt die geschädigte Firma derzeit zusammen. Es entstand ein Sachschaden an den Türen von mindestens 800.- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Herford unter 05221-888-0.

