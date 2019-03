Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch im Industriegebiet - Täter durchsuchen Büro, Lager- und Wohnungsräume

Vlotho (ots)

(kup) Heute um Mitternacht (0:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Industriestraße ein. Die Täter beschädigten einen Zaun und drangen über die Lagerhallen in die Firma ein. Dort durchsuchten sie auf zwei Stockwerken Schreibtische und Schränke. Aus einer sich im Gebäude befindenden Wohnung entwendeten sie eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Unterlagen. Die eingesetzten Beamten sicherten vor Ort die Spuren. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.700 Euro. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter Telefon 05221 -888 0.

