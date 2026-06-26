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Polizei Münster

POL-MS: Nach Auseinandersetzung mit Messer in Senden - 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung "Senden: 34-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer schwer verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und richtet Mordkommission ein" (ots vom 25.06., 15.38 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6302363)

Nachdem ein 26-Jähriger am Mittwochmittag (24.06., 11:51 Uhr) einen 34-Jährigen in einer kommunalen Unterbringung mit einem Messer angegriffen und verletzt hat, folgte ein Richter am Donnerstag (25.06.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte äußerte sich im Rahmen der Verkündung des Haftbefehls nicht zu den erhobenen Tatvorwürfen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Auseinandersetzung damit in Zusammenhang stehen, dass es bereits vor dem 24.06. zu Streitigkeiten zwischen den Beteiligten gekommen ist.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172/2913810.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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