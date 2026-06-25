Polizei Münster

POL-MS: Grevener Straße: Kind fährt mit Fahrrad gegen geparktes Auto -Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bereits am 09. Juni, ist es um 13.30 Uhr auf der Grevener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 11-jähriges Kind aus Münster leicht verletzt hat. Die Polizei ist auf der Suche nach einem weiteren unbekannten Radfahrer und weiteren Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 11-Jährige mit seinem Fahrrad die Grevener Straße in Richtung stadtauswärts. Etwa 200 Meter hinter der Straße Nienkamp kollidierte der Junge mit einem geparkten Auto, das teilweise auf dem Radweg stand. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht.

Ermittlungen ergaben, dass der 11-Jährige kurz vor dem Unfall möglicherweise von einem unbekannten Radfahrer überholt worden war. Die Polizei bittet diese Person und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

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