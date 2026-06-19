Polizei Münster

POL-MS: A30 bei Ibbenbüren: Unfall nach Reifenplatzer - 60-Jähriger schwer verletzt

Münster / Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstagmittag (18.06., 12:09 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 30 bei Ibbenbüren, bei dem sich ein 60-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt hat.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der rechten Fahrspur in Richtung Hannover, als ein Reifen der Sattelzugmaschine platzte. Der Lkw kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und streifte dabei einen auf der linken Fahrspur fahrenden Renault eines 60-jährigen Niederländers. Der Renault stieß daraufhin mit der Mittelschutzplanke zusammen und auch der Lkw kam nach einer Kollision mit der Mittelschutzplanke zum Stehen. Rettungskräfte brachten den Niederländer schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 53-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Tank des Lkw ist durch den Unfall beschädigt worden und Betriebsstoffe liefen auf die Fahrbahn.

Für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn in Richtung Hannover bis 24:00 Uhr gesperrt bleiben.

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