Polizei Münster

POL-MS: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus in Angelmodde - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwoch (17.06) zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Birkenheide eingedrungen.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Unbekannten unter anderem mit Uhren.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch. Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

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