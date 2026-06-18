Polizei Münster

POL-MS: Drogen-Dealer festgenommen - 44-Jähriger in Untersuchungshaft

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48147 (ots)

Beamte der Kriminalpolizei haben am Mittwoch (17.06.) nach intensiven Ermittlungen die Wohnung eines 44-Jährigen durchsucht und ihn vorläufig festgenommen.

Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung eine nicht geringe Menge an Kokain und Cannabis, sowie ein Messer und stellten die Gegenstände sicher. Darüber hinaus zogen die Beamten einen vierstelligen Bargeldbetrag und ein hochwertiges Fahrzeug im Wert von knapp 30.000 Euro ein.

Im Straßenverkauf belaufen sich die sichergestellten Betäubungsmittel auf einen Wert von circa 10.000 Euro. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit vor Ort fest. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den 44-Jährigen.

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