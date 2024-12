Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Bäckerei in Kinderhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht zu Montag (15.12., 13:30 Uhr bis 16.12., 04.10 Uhr) sind Unbekannte in eine Bäckerei am Idenbrockplatz eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Der oder die Täter hebelten ein Fenster der Bäckerei auf und gelangten somit in das Innere. Sie nahmen Beute in Form von Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

