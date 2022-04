Polizei Münster

POL-MS: Lkw kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Schutzplanke - Fahrer leicht verletzt

Münster (ots)

Ein 58-jähriger Mann aus Cloppenburg ist am Dienstagabend (12.4., 17:37 Uhr) mit seinem Lkw von der Fahrbahn der Autobahn 31 abgekommen und mit der rechten Schutzplanke kollidiert. Der Fahrer war bei Ochtrup auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Bottrop unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Gespann verlor. Nach dem Zusammenstoß mit der Schutzplanke schleuderte der Lkw mit Anhänger über beide Fahrstreifen und kippte um, dabei fiel das Führerhaus auf die Mittelschutzplanke. Der Anhänger blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Zeugen beobachteten den Unfall und eilten dem zunächst eingeklemmten Fahrer zur Hilfe, sie holten ihn aus dem Führerhaus. Bei dem Unfall wurde der 58-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt. Für die Bergung war die Autobahn in Richtung Bottrop voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 80.000 Euro.

