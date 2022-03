Polizei Münster

POL-MS: Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet - 108 Verstöße an einer Kita in 3 Stunden

Münster (ots)

Polizisten haben am Mittwoch (30.3.) im Rahmen einer Schwerpunktaktion zur Erhöhung der Sicherheit von Radfahrenden im Stadtgebiet Verkehrsteilnehmer kontrolliert. In der Zeit von 7 bis 8:30 Uhr und 16 bis 17:30 Uhr ahndeten die Beamten an der Kanalstraße im Bereich einer Kita mehr als 100 Verstöße. 78 Pkw-Fahrer mussten ein Verwarngeld zahlen, weil sie zu schnell unterwegs waren. 19 weitere erhielten wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Fahrzeugführer nutzte während der Fahrt sein Smartphone, auch ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Bei 4 Autofahrern erhoben die Polizisten Verwarngelder, da die Hauptuntersuchung überfällig war.

Die kontrollierten Radfahrer mussten in 2 Fällen Verwarngelder wegen des Fahrens auf der falschen Straßenseite und unerlaubter Fahrbahnnutzung zahlen. 4 weitere nutzten ihr Smartphone während der Fahrt und zahlten ebenfalls Verwarngelder.

