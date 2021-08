Polizei Münster

POL-MS: Sekundenschlaf auf der A2 führt zu Zusammenstoß mit Lkw - 24-Jähriger schwerverletzt

Münster (ots)

Mittwochnacht (11.08., 04:36 Uhr) ist auf der A2 bei Gladbeck/Ellinghorst ein Pkw ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund von Sekundenschlaf mit einem LKW zusammengestoßen.

Der 24-jährige Pkw-Fahrer fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Oberhausen, der Lkw befand sich auf der rechten Spur. Nach Angaben des Pkw-Fahrers sei er in einen Sekundenschlaf gefallen, infolgedessen von der mittleren Fahrspur abgekommen und mit dem Lkw zusammengestoßen. Der 24-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Verfasserin: Jette Kantereit

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell