Polizei Münster

POL-MS: Fensterscheibe eingeschlagen - Täter brechen in Restaurant ein

Münster (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch (9.6., 21 Uhr) auf Donnerstag (10.6., 8:30 Uhr) in ein Restaurant an der Ludgeristraße eingebrochen.

Die Täter schlugen ein Loch in eine Fensterscheibe des Lokals und kamen so in die Räume. Dort entwendeten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag und verschwanden mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell