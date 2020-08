Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter stiehlt Tasche aus Fahrradkorb - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwochmittag (12.8., 12:30 Uhr) eine Handtasche aus dem Fahrradkorb einer jungen Frau und flüchtete. Die 24-jährige Geschädigte war mit ihrem Fahrrad auf der Schillerstraße in Richtung Dortmund-Ems-Kanal unterwegs, als der Täter ihr auf der Brücke entgegenkam. Der Unbekannte fuhr ebenfalls auf einem Fahrrad und griff plötzlich in den Fahrradkorb. Die 24-Jährige bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung auf. Kurze Zeit später verlor sie den Dieb jedoch aus den Augen.

Der Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß und 15 bis 18 Jahre alt. Er ist schlank und war mit einer roten Badehose bekleidet. Auf dem Kopf trug er ein schwarzes Basecap.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell