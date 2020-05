Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Atelier an der Hammer Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (12.5., 2 Uhr bis 2:30 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Atelier an der Hammer Straße ein.

Die Diebe zerstörten mit einem Stein die Schaufensterscheibe, stiegen in das Geschäft ein und durchsuchten Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eventuell haben Zeugen die Täter beobachtet und können wichtige Hinweise geben.

Diese nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

